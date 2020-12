Fonseca sull’ambiente di Roma: “C’è depressione in città dopo il KO contro il Napoli, ma nel mio spogliatoio…”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato nella consueta conferenza stampa di presentazione delle partite (domani la Roma gioca in Europa League contro lo Young Boys) ed è tornato sulla gara di Napoli. Queste le sue parole raccolte dalla nostra redazione:

Dobbiamo focalizzarci su cosa non è andato nella gara giocata contro il Napoli. Al tempo stesso non voglio alcun dramma nei miei giocatori. E’ stata una brutta sconfitta, ma l’ambiente non si deve deprimere. Questo è il clima che si respira fuori, ma io non voglio che entri dentro lo spogliatoio. La squadra ha capito cosa è successo domenica ed è assolutamente in fiducia. Il ko non ha cambiato niente, i nostri obiettivi restano uguali.