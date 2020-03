L’unità nazionale chiesta e ottenuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo video intervento sembra essere durata poco più di una settimana. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri convocato per varare il ‘decretone’ contenente le misure sanitarie e le misure economiche per fare fronte all’emergenza Coronavirus, si rialzano i toni fra maggioranza e opposizione. E non solo.

L’attacco di Fontana

A dare fuoco alle polveri, dopo giornate di tensioni latenti, è stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha accusato il governo di scarsa attenzione per quanto accade nella sua regione.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fontana attacca il governo. Conte garantisce “massimo impegno” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento