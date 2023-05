Fontana: autonomia Lombardia entro 5 anni tra obiettivi strategici

Una delle parole chiave insieme a sostenibiltà, ricerca, innovazione

Milano, 5 mag. (askanews) – Autonomia, sostenibilità, ricerca e innovazione. Queste le parole chiave del programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss) della Lombardia illustrato oggi dal presidente della Regione, Attilio Fontana, durante il ‘Seminario di Giunta’ che, come da tradizione, si svolge con l’avvio della legislatura per condividere gli obiettivi ritenuti strategici per i prossimi cinque anni. Il Prss, dopo l’approvazione in Giunta, prevista per la prossima settimana, approderà in Consiglio regionale.

“In questa legislatura, come in quella precedente, è fondamentale il gioco di squadra. Ogni tematica – ha commentato il presidente Fontana – deve essere affrontata condividendone ogni aspetto e quindi con il coinvolgimento di tutti gli assessorati che, a vario titolo, possono averne competenza. Tutto ciò deve avvenire in tempi rapidi e partendo sempre dai dati certi, ovvero dalle esigenze concrete e reali che riguardano la quotidianità dei lombardi. In tal senso i concetti di sostenibilità, autonomia e ricerca e innovazione diventano punti cardine nel nostro modo di agire”.

“Concepiamo l’autonomia – ha proseguito Fontana – come una piena assunzione di responsabilità per mettere a terra il Pnrr senza essere scavalcati, per avere un ruolo da protagonisti e per spendere al meglio tutte le risorse disponibili”. Ai membri della sua Giunta, il presidente ha poi illustrato il senso delle altre parole chiave scelte.

“La sostenibilità – ha proseguito – deve essere ambientale, economica e sociale e sta alla base di tutta la programmazione regionale ed è sempre più necessaria per essere al servizio dei cittadini così da offrire loro anche uno sviluppo urbano rispettoso del territorio e Aree interne vivibili”.

E poi, appunto, la ricerca e innovazione che consentiranno di far crescere l’economia, migliorare il welfare, tutelare l’ambiente, formare i cittadini di oggi e domani “così da creare una Lombardia sempre più attrattiva e inclusiva”.

