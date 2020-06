Fontana: “Callejon ha dato tutto, Veretout profilo migliore per il dopo Allan”

Napoli Callejon | In un finale di stagione che sarà a tutti gli effetti un tour de force, non mancano, come ogni anno in questo periodo, le considerazioni in chiave calciomercato e in prospettiva della nuova stagione. In casa Napoli, sono diverse le questioni a tener banco. Nelle ultime ore, si è parlato molto di rinnovi e di calciomercato. In un’intervista ai microfoni di TMW Radio, l’ex centrocampista azzurro Gaetano Fontana dice la sua:

‘’Il rinnovo di Mertens, benché non sia ancora ufficiale, è cosa fatta. La volontà di restare del calciatore, è stata più volte dimostrata. Ormai può considerarsi a casa e l’affetto della gente di Napoli ha avuto un grande ruolo nella sua scelta. Credo che il belga possa fare la differenza per diversi anni, e l’allenatore può contare su di lui al 100%’‘.

Fontana: “Callejon ha dato tutto, ma sente la nostalgia di casa”

Su Callejon: ‘’A differenza di Dries, al calciatore spagnolo manca il suo paese di origine. Ha dato tutto per la nostra causa, quindi è giusto che abbia la possibilità di ritornare in patria”.

Tema mercato: ‘’Boga può essere un grande investimento per il Napoli. Ha ampi margini di miglioramento. Grande fisico e propensione offensiva, ma tatticamente può migliorare. Se parte Allan, tra Nandez e Kessie? Scelgo Veretout. Sebbene i primi due siano gran bei giocatori, il francese ha qualità e quantità e in più ti consente di avere diverse opzioni per il centrocampo”.

