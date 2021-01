MILANO (ITALPRESS) – “Secondo i nuovi parametri introdotti dal governo ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa”. Lo dice Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a SkyTg24. “Mi auguro che questi numeri si invertano” aggiunge Fontana, citando l’indice di contagiosità, l’Rt “passato all’1,24” in Lombardia; ma, precisa, “stiamo peggiorando e la situazione va monitorata e tenuta sotto controllo”. “Spero che l’indice Rt, come i ricoveri in ospedale calino, ma questo è solo un auspicio e, se questo non dovesse essere, questo è il rischio”, spiega Fontana, secondo cui “l’ondeggiamento tra zone arancioni, gialle e rosse non porta a una stabilità”.

L'articolo Fontana "Ci stiamo avvicinando alla zona rossa"

