Fontana: “Demme fulcro del gioco azzurro. Non cederei Milik”

Gaetano Fontana, ex Centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il professore” elogia Demme e spiega il motivo per il quale non si priverebbe di Milik.

Fontana dice la sua sui calciatori azzurri

Gaetano fontana, ai microfoni della radio napoletana, sottolinea quanto si fondamentale il centrocampista tedesco nel gioco del partenopeo e mette in guardia il Napoli sull’eventuale cessione di Milik: “Demme si è subito inserito nei meccanismi di gioco di Gattuso. Probabilmente al suo ottimo inserimento ha giovato anche la situazione non rosea nella quale è stato innestato. E’ un play basso che dispensa palloni per i compagni, ma anche un ottimo incontrista. sta facendo cose autorevoli in mezzo al campo. Tra Milik e Bernardeschi, nonostante per me i due non siano paragonabili, poichè rivestono due ruoli diversi, sceglierei sempre il polacco. L’ex Ajax non è solo un finalizzatore e rispetto ad altri attaccanti, ha da offrire molteplici qualità. Io non me ne priverei, ma a quanto pare è stesso il calciatore a non voler proseguire il suo percorso in azzurro”

