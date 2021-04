di Maria Laura Iazzetti

MILANO – “I miei avvocati nei prossimi giorni consegneranno tutti i documenti richiesti. Sono assolutamente sereno e tranquillo, non ho nulla da nascondere”. Così Attilio Fontana, governatore della Lombardia, durante il suo intervento a Radio Capital, commenta l’indagine della Procura di Milano sui 5,3 milioni di sua proprietà depositati in un conto svizzero.

Il presidente sostiene che sono “soldi in banca ricevuti in eredità dai miei genitori”.Dice che non avrebbe potuto agire in modo diverso: “Chiunque al mio posto non aveva alternative e doveva dichiarare al governo e allo Stato di aver ricevuto questa situazione e di volersi regolarizzare rispettando la legge”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Fontana e il conto svizzero: “Sono soldi ricevuti in eredità dai miei genitori” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento