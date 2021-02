MILANO (ITALPRESS) – “Siamo in zona gialla, un’occasione che dobbiamo vivere con grande senso di responsabilità affinchè gli sforzi fatti finora non siano vanificati. Confido nel senso di responsabilità dei cittadini lombardi”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook.

“Dobbiamo imparare a convivere con il virus, perchè finchè non verrà raggiunta l’immunità di gregge, attraverso la vaccinazione di massa, il pericolo di una recrudescenza sarà sempre in agguato – si legge nel post del governatore lombardo -. Abbiamo bisogno di tornare ad una parziale libertà, ma ognuno dovrà fare la sua parte per vincere insieme la guerra a questo maledetto virus.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fontana invita lombardi a prudenza “zona gialla non è liberi tutti” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento