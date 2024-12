Fontana: Italia e Spagna unite da storia comune, condividiamo valori

Accogliendo a Montecitorio il Re Felipe VI e la Regina Letizia

Roma, 11 dic. (askanews) – “La Spagna e l’Italia sono unite da un’analogia o comunanza di processo storico, come ebbe a scrivere Benedetto Croce. Una storia comune, che affonda le sue radici nella matrice linguistica neo-latina. Si sviluppa nell’epoca delle scoperte geografiche nel nome di Cristoforo Colombo. Si alimenta di intensi fermenti di spiritualità religiosa e si proietta nella piena consapevolezza di condividere un destino europeo. Ed è veramente straordinaria l’articolazione in tutti i campi dei rapporti bilaterali: dalla politica all’economia, dalla cultura al turismo, in un modo che non ha molti altri esempi similari, come ho ricordato poco tempo fa a Madrid, in occasione dell’ultimo Forum parlamentare italo-spagnolo, che con la collega Armengòl abbiamo rilanciato.Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo in aula a Montecitorio in occasione della visita di Stato dei Reali di Spagna. “Oggi questa lunga storia si arricchisce di un nuovo e significativo capitolo: il Parlamento italiano è lieto di accogliere nell’Aula di Montecitorio il Re Felipe VI e la Regina Letizia” ha aggiunto. Fontana ha voluto “rinnovare a nome del popolo italiano, i sentimenti di profondo cordoglio e massima vicinanza per l’alluvione che ha colpito di recente la città di Valencia”.