Fontana “Nessun rimpasto nella maggioranza in Lombardia”

MILANO (ITALPRESS) – “Non credo ci sia nessuna necessità di fare rimpasti” all’interno della maggioranza di centrodestra in Lombardia. Ne è convinto il presidente lombardo Attilio Fontana, che risponde così ai giornalisti presenti a Palazzo Pirelli che oggi gli chiedevano se l’esito del voto delle elezioni regionali cambia gli equilibri interni al centrodestra, in riferimento ai risultati di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“L’ho detto da sei mesi da quando è iniziata a girare questa voce, e non posso che ribadirlo oggi”, dice ancora Fontana smentendo ogni ipotesi di cambiamento di assetti interni alla Giunta regionale, precisando che si tratta di una idea che “gira solo tra di voi”,

