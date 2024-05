fontana-premia-ylenia-mellaro,-mamma-‘coraggio’-di-due-gemelli-nonostante-un-problema-al-cuore-dalla-nascita

ROMA – Ha un cuore a metà, cioè privo del ventricolo destro fin dalla nascita, e oggi è madre di due gemelli. Ylenia Mellaro, 36 anni, romana, è stata ricevuta e premiata oggi dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in vista della Festa della mamma. A causa di una cardiopatia congenita, stata costretta a un intervento di costruzione di un sistema di circolazione alternativo. Grazie agli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Policlinico Universitario Gemelli di Roma, a ottobre è diventata mamma di due gemelli, Claudio e Giulia, nati con un peso di 1,4 kg e in ottima salute. Oggi ha ricevuto il riconoscimento alla Camera dei Deputati.

“La festa della mamma ha un valore universale. L’abbiamo voluta celebrare con una mamma coraggiosa e una bellissima famiglia, a cui faccio i miei auguri, ringraziamenti e complimenti. Che questa sia la festa di tutte le mamme. Ricordarlo, in questi tempi difficili, soprattutto per le forti tensioni internazionali, è un messaggio che dà speranza”, ha detto Fontana ricevendo nel suo studio Ylenia Mellaro, accompagnata dal marito Federico D’Alessandro e dai loro bambini. “Sono molto emozionata. È stato un bel traguardo. Speriamo che chi, come noi, desidera diventare genitore riesca a farlo. I tanti no che ci hanno detto e la sofferenza che abbiamo provato ci hanno portato a combattere”, ha commentato Mellaro.

