MILANO (ITALPRESS) – Prima di procedere con le nuove riaperture “dovro’ fare una valutazione appena avro’ le linee guida e i dati epidemiologici. Verso giovedi’ dovrebbero arrivare i dati che si riferiscono al primo giorno di riapertura del 4: prima che le infezioni si manifestino passano grosso modo dieci giorni”. A dirlo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina a “Radio anch’io” su Rai Radio1, all’indomani dell’intesa raggiunta tra Governo e Regioni per le riaperture differenziate.

Le ipotesi secondo le quali il monitoraggio dei positivi al covid 19 in Lombardia sarebbe indietro rispetto al Veneto, con la prima che riuscirebbe a seguire solo due persone per ogni positivo,

L’articolo Fontana “Riaperture dopo una valutazione dei dati del contagio” proviene da Notiziedi.

