Fontana “rimpasto alla Regione? Mi occupo di salute lombardi”

MILANO (ITALPRESS) – “In questo periodo mi voglio occupare e mi sto occupando esclusivamente dei problemi legati all’epidemia e alla cura dei lombardi. Sto pensando solo a questo”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulle voci di un possibile rimpasto di giunta, anche in vista del vertice previsto questo pomeriggio a Palazzo Pirelli dei capigruppo di maggioranza e i coordinatori regionali dei partiti. Sempre a margine dell’inaugurazione del drive through gestito dall’esercito in via Novara, il governatore ha anche detto di non sapere se parteciperà alla riunione.

