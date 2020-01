L’ex centrocampista del Napoli, Gaetano Fontana, ha parlato ai microfoni di Napoli Magazine Live. Di seguito le sue dichiarazioni.

Fontana: “Se non sono Mertens e Callejon a chiedere l’addio, non ci rinuncerei”

“Il Napoli sta deludendo in termini di risultati che purtroppo finiscono con il condizionare negativamente anche le prestazioni. Contro l’Inter, per esempio, ho visto anche buone cose ma la difesa non può concedere quei regali a campioni del calibro di Lukaku o Lautaro, contrariamente a quanto accaduto a parti invertite, perché anche la squadra nerazzurra ha commesso degli errori che però gli attaccanti del Napoli non hanno saputo sfruttare. E’ difficile non guardare la classifica anche se Gattuso fa bene a spostare l’attenzione, bisogna cercare di riconquistare quella compattezza che era diventata l’arma in più degli azzurri che riuscivano a superare i momenti difficili o a colmare qualche lacuna proprio con questo senso di solidarietà che sembra smarrito. Ora c’è da dare una sterzata al campionato e Gattuso sono certo stia lavorando non solo sul fisico dei giocatori, ma soprattutto sulla loro testa per recuperare convinzione e fiducia.

Quando scelsi di lasciare la Fiorentina in Serie A per il Napoli in C, lo feci con la convinzione di poter fare qualcosa di importante in una piazza così importante, speravo di poter continuare in veste diversa la mia avventura in azzurro ma purtroppo, non si sono verificati i presupposti necessari, peccato. Diffido quando sento parlare di ciclo finito, quando si cambia radicalmente modo di fare calcio, tutti possono perdere qualche certezza, compresi Callejon e Mertens, ma prima di abbandonare determinate certezze ci penserei mille volte, mi farei una chiacchierata con loro per capire se ci sono ancora i presupposti per continuare perché prima di lasciarli partire, ripeto, se non sono loro a chiederlo, non ci rinuncerei mai”.

The post Fontana: “Se non sono Mertens e Callejon a chiedere l’addio, non ci rinuncerei” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento