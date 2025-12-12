venerdì, 12 Dicembre , 25

Re Carlo in tv: “La mia terapia contro il cancro potrà essere ridotta nel nuovo anno”

(Adnkronos) - Re Carlo III ha annunciato che,...

Ucraina, Ue approva blocco asset russi. Italia: “Esplorare alternative”

(Adnkronos) - L'Unione europea dice sì al congelamento...

Ucraina-Russia, Crosetto: “Avrei voluto ci fosse l’Europa a trattare”

(Adnkronos) - "Sono molto deluso dal fatto che...

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 12 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1'al concorso del...
fonti-chigi:-sui-beni-russi-discussione-politica-no-fughe-tecniche-in-avanti
Fonti Chigi: sui beni russi discussione politica no fughe tecniche in avanti

Fonti Chigi: sui beni russi discussione politica no fughe tecniche in avanti

AttualitàFonti Chigi: sui beni russi discussione politica no fughe tecniche in avanti
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 12 dic. (askanews) – Insieme a Belgio, Bulgaria e Malta, l’Italia ha deciso di non far mancare il proprio sostegno al Regolamento che intende stabilizzare l’immobilizzazione dei beni russi, senza tuttavia stabilirne l’utilizzo, sino a che Mosca non cessi la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e non la risarcisca per i danni causati dalla sua guerra. Lo ha fatto perché non vi siano dubbi sul proprio sostegno all’Ucraina. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando però che l’Italia, tramite una dichiarazione aggiuntiva, ha però voluto sottolineare la necessità che decisioni di una tale portata giuridica, finanziaria e istituzionale siano sempre precedute da una discussione a livello politico e non vi siano fughe in avanti a livello tecnico.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.