Fonti israeliane: “Tel Aviv non è coinvolta nell’incidente del Presidente Raisi”

ROMA – Israele non ha responsabilità nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero sul quale viaggiava il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi: lo hanno riferito fonti “non ufficiali” citate dal quotidiano Yedioth Ahronoth. Il giornale sottolinea come per ora dal governo di Tel Aviv non sia arrivato alcun commento su quanto accaduto nel nord-ovest della Repubblica islamica, in una zona prossima al confine con l’Azerbaigian. Yedioth Ahronoth riferisce che, stando alle notizie disponibili, l’incidente sarebbe stato causato da “condizioni meteorologiche avverse”.

Israele e Iran sono tornati di recente a contrapporsi in una crisi politica e militare. A innescarla il bombardamento attribuito a Tel Aviv del consolato di Teheran nella capitale siriana Damasco il primo aprile.

