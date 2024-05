food:-ecco-streg8,-nuovo-cocktail-con-liquore-strega,-bitter-900-rosso-e-chin8-neri

(Adnkronos) – Il cocktail Streg8, un’affascinante creazione a base di Liquore Strega, Bitter 900 Rosso e Chin8 Neri è stato presentato ufficialmente nelle sale del tempo ritrovato del Caffè Letterario Scottojonno di Napoli. L’evento, organizzato da Strega Alberti Benevento S.P.A. e I.b.g. s.p.a. Società Benefit, ha visto la partecipazione di un pubblico di giornalisti, influencer, professionisti ed appassionati della mixology, che hanno potuto degustare il cocktail e scoprire il connubio unico di sapori che lo caratterizza. Streg8 delinea incisivamente il gusto intenso e aromatico del Liquore Strega unendosi alla nota amara del Bitter 900 Rosso e alla freschezza acidula di Chin8 Neri dando vita a un cocktail equilibrato e persistente, che racconta il caloroso abbraccio di benvenuto al Sud, espressione e sintesi dell’anima mediterranea, scrigno dell’identità produttiva dei due brand, cullati con amore in terra campana.

“L’entusiasmo che accompagna questa uscita ufficiale è stato amplificato dal consenso del pubblico presente”, ha dichiarato Andrea D’Angelo, vice presidente di Strega Alberti Benevento S.p.A. “Grazie alla prestigiosa storicità del Liquore Strega e la vivace caratterialità di Chin8 Neri, icona del vintage contemporaneo, il cocktail guarda al futuro del buon bere, consapevole della sua versatilità, seducente in aperitivo ed amabile nel dopopasto”, ha continuato.

“La storia di Chin8 Neri -ha sottolineato Rosario Caputo, presidente di I.B.G. S.p.A. SB- ci accompagna da un quarto di secolo. In tutti questi anni abbiamo già avuto modo di apprezzare aperitivi con la nostra iconica bevanda ma Streg8 ci ha conquistato al primo sorso per il suo perfetto bilanciamento, l’armonia e la persistenza dei singoli sapori e con questo cocktail gli appassionati del nostro Brand, alla classica degustazione in purezza potranno godersi una intrigante variante alcolica”. Streg8 potrà essere degustato in esclusiva durante alcuni eventi del Premio Strega, a Roma durante il 91° Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena, al Leftignition Porsche di Parma (25 maggio) al Festival della Letteratura di Salerno (22 giugno), a Shorts International Film Festival di Trieste (1-6 luglio) ad Umbria Jazz (12-21 luglio) ed infine a Foligno al Festival dei Primi d’Italia (26-29 settembre), oltre che in alcuni selezionati cocktail bar.