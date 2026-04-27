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Food, Metro Italia consegna le targhe ‘Guida Michelin 2026 ai ristoranti del Lazio
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Food, Metro Italia consegna le targhe ‘Guida Michelin 2026 ai ristoranti del Lazio

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(Adnkronos) – Metro Italia, partner d’eccellenza per il mondo HoReCa e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana, ha consegnato ai 31 ristoranti laziali le Targhe ufficiali ‘Guida Michelin 2026’. La consegna è avvenuta nel corso di un evento organizzato presso Terrazza degli Aranci, Waldorf Astoria Rome Cavalieri, che ospita lo Chef Heinz Beck e il suo ristorante ‘La Pergola’. Tra le realtà del Lazio premiate per il 2026, 27 hanno ottenuto una Stella e 3 due Stelle. L’ambito riconoscimento delle tre Stelle Michelin è andato al Ristorante ‘La Pergola’ di Roma, sotto la trentennale direzione dello chef tedesco Heinz Beck, padrone di casa della cerimonia. 

“Consegnare le Targhe ufficiali Guida Michelin 2026 ai ristoranti stellati del Lazio, uno dei cuori pulsanti – dichiara Guido Cassago, direttore Sales & Operations di Metro Italia – della ristorazione italiana, è per noi un grande onore. Da nove anni siamo al fianco di Michelin e premiare i 31 ristoranti laziali che si sono distinti per creatività e qualità è l’emblema del nostro impegno quotidiano nel sostenere i professionisti della ristorazione. Lo facciamo quotidianamente attraverso un’offerta multicanale in grado di rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti, insieme ad una offerta di prodotti che si distingue per ampiezza e qualità”. 

Tra certezze e nuovi ingressi, il nutrito gruppo di ristoranti premiati dalla ‘guida rossa’ ribadisce nuovamente l’eccellenza del Lazio nel panorama gastronomico italiano. Grazie al talento degli chef e a un patrimonio enogastronomico locale dalla rinomata varietà e qualità, il Lazio si impone come riferimento per i professionisti della ristorazione nonché per tutti gli appassionati del gusto. Nel 2026 Metro Italia consegna, per il nono anno consecutivo, le targhe ufficiali ‘Guida Michelin’ e, per la prima volta, anche le targhe ‘Bib Gourmand’ che identificano i ristoranti che si distinguono per offrire esperienze gastronomiche d’eccellenza a prezzi accessibili. 

 

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