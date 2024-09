Food Network, ha preso il via “Una Stella in Cucina”

Dall’8 settembre Stella Menna e ricette semplici mai scontate

Roma, 9 set. (askanews) – Dall’8 settembre ha preso il via”UNA STELLA IN CUCINA” / Nuova serie, in programma ogni domenica.Con quasi 800 mila followers su Instagram, Stella Menna si è affermata tra i 20 food influencer d’Italia secondo la rivista “Forbes” e tra le 20 women food del 2023 di “Cook” del Corriere della Sera. Un passato da tennista professionista – è stata campionessa italiana e tra le prime 300 al mondo – oggi Stella è per tutti Una Stella in cucina.Tra i fornelli ama sporcarsi le mani, ed è proprio questo il successo delle sue ricette: semplici ma mai scontate, realizzate con ingredienti genuini che danno vita a piatti sfiziosi e contemporanei, spesso caratterizzati da un cuore filante perchè Stella è la Regina dei Ripieni . In ogni puntata, Stella realizzerà due ricette pensate per chi, come lei, conduce una vita sempre di corsa ma non rinuncia alla buona cucina. Ad aiutarla ci sarà anche suo marito Federico: è grazie a lui che è inziata la sua avventura come food blogger ed è lui che assaggia tutti i suoi piatti… oltre a pulirli. Paccheri ripieni di carbonara, crocchette di pappa al pomodoro con burrata e pomodorini confit, spiedini ripieni, burger filanti di zucca, sono solo alcune delle tante ricette che Stella preparerà direttamente dal suo luogo del cuore, l’Argentario. Perchè per Stella la cucina è portatrice sana di felicità.”Una stella in cucina” è realizzato e prodotto da Me Production di Elio Bonsignore in collaborazione con Discovery Media Brand Solutions per Warner Bros. Discovery.