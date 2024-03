food-network:-le-ricette-delle-feste-di-peppe-guida

Lo chef stellato e le sue ricette partenopee

Roma, 16 dic. (askanews) – Martedì 19 e 26 Dicembre dalle 21:00, andrà in onda su Food Network, canale 33, “Le ricette delle feste di Peppe Guida” , il programma che vede protagonista lo chef stellato Peppe Guida, realizzato e prodotto da Me Production in collaborazione con Discovery Media Brand Solutions per Warner Bros. Discovery.Lo chef stellato Peppe Guida presenta i grandi classici della cucina partenopea delle feste rivisitati con il suo estro creativo: dall’insalata di rinforzo, ai vermicelli alle vongole, dalle zeppole dolci a quelle salate di alici e tante altre ricette, tutte realizzate a modo suo!La serie è composta da 4 episodi. Il format, firmato da Elio Bonsignore, regia di Matteo Ricca, scritto da Veronica Moccia, vuole raccontare attraverso le ricette della tradizione campana, la storia e i segreti del grande chef stellato Peppe Guida, passando dai racconti di famiglia ai piatti del suo ristorante Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense rivisitati con la sua originalità.FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53, in streaming su discovery+ e puoi trovare tutte le ricette sul canale YouTube @FoodNetworkItalia.