Football Manager 2020 | Carriera Milan (Episodio 5) – Si torna a volare, agganciato il treno Europa

​Dopo la ​pesante sconfitta (4-0) contro la Juventus e il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo, il Milan ha approfittato dalla sosta per gli impegni delle varie nazionali per riordinare le idee e riprendere la corsa verso un posto in Europa. 8ª giornata di Serie A Per l’ottava giornata andiamo a giocare a Ferrara in casa della SPAL. Ripresento il solito 4-3-3 offensivo. Ci serve una vittoria come il pane per evitare di perdere il treno europeo, distante già tre punti. Spazio quindi alla… continua a leggere sul sito di riferimento