Football Manager 2020 sarà gratis per una settimana: come ottenerlo

​Non è un periodo semplice per il popolo italiano. L’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus ha cambiato le abitudini di tutti. Per far fronte a tale situazione si sta a casa, in quarantena. Non ci sono partite, ma gli sportivi possono comunque avere delle alternative per trascorrere il tempo in modo piacevole. Considerata l’assenza del campionato italiano di Serie A, Sega e SteamSe hanno pensato di fare un bel regalo a tutti coloro che amano il mondo del calcio. Fino al prossimo 25… continua a leggere sul sito di riferimento