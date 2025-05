for-a-smile-onlus-e-il-progetto-umanitario”basta-una-zampa”

Dog-pet therapy insieme all’Università Dental School Torino

Roma, 14 mag. – In questi ultimi 8 anni For a Smile Onlus ETS con la Dog-Pet Therapy ha donato il progetto “Basta Una Zampa” incontrando più di 62.000 Bambini e Ragazzi in 10 eccellenze Ospedaliere Pediatriche, nei Pronto Soccorsi e nelle Scuole. Il progetto di Dog-Pet Therapy è partito negli Ospedali Pediatrici nel 2017 per portare un sorriso ai Bambini ricoverati ,in cura, e con disabilità psicofisiche (anche gravi). Un sostegno prezioso quello della Dog-Pet Therapy, in un momento delicato, durante il quale si genera spesso uno stato di forte insicurezza e ansia, per il Bambino e la sua Famiglia.La ricerca scientifica all’Università Dental School – Ospedale di Torino in Odontoiatria Pediatrica sui benefici della Dog-Pet Therapy . For a Smile Onlus con il progetto “Basta Una Zampa” tre volte al mese portai cani accompagnati dai loro Coadiutori Professionisti Certificati IAA ad incontrare i Bambini e i Ragazzi nella sala d’attesa accompagnandoli alla poltrona del dentista. Un’attività fortemente voluta dalla Dental School, nella gestione della seduta di odontoiatria, per i piccoli pazienti affetti da problemi psico-fisici e disabilità, anche gravi.Prof. Nicola Scotti, Direttore Responsabile della Dental School: “La paura del dentista tocca molto i bambini, soprattutto se disabili, e la Dog Therapy può essere un modo per portare al piccolo paziente una serenità pre-trattamento necessaria per effettuare le terapie. Come centro universitario ed ospedaliero di eccellenza stiamo portando avanti studi clinici, con risultati preliminari molto interessanti, che valutano quanto la Dog Therapy impatti significativamente sulla sfera emotica del paziente pediatrico. Presso la Dental School è attivo da 8 anni il supporto della dog-therapy di For a Smile Onlus nel trattamento odontoiatrico di pazienti pediatrici con fragilità. Il riscontro clinico è decisamente positivo, facilitando l’approccio del paziente a sottoporsi ad alcune terapie. Tuttavia, essendo la Dental School un Centro di Ricerca oltre che un Polo Clinico, è in fase di attivazione uno studio clinico caso-controllo che mira a valutare i livelli di cortisolo e di alcune proteine specifiche dello stress nella saliva di pazienti pediatrici con e senza disabilità che non hanno usufruito della dog-pet therapy versus pazienti che ne hanno avuto il beneficio prima di essere sottoposti a cure odontoiatriche. La riduzione di questi indicatori dello stress in pazienti che sono stati preparati prima alle cure odontoiatriche con la dog-pet therapy ne proverebbero scientificamente i benefici.Prof. Giovanni Berta Università di Torino Dipartimento di Scienze Cliniche eBiologiche: “I principali marcatori nelle salive sono il cortisolo e l’alfa amilasi che sono direttamente correlabili con il livello di stress del paziente . Per entrambi questi marcatori, abbiamo registrato una netta riduzione nel gruppo di pazienti che svolgono l’attività con i cani prima della seduta odontoiatrica.”Lo scopo di questo studio è di dimostrare l’efficacia delle Attività Assistite con Animali sulla compliance e sul miglioramento delle manovre di igiene orale in pazienti diversamente abili odontoiatrici. In seguito all’elaborazione dei dati dello studio, si sta constatando come gli interventi di motivazione ed istruzione all’igiene orale siano più efficaci quando affiancati dalle Attività Assistite con Animali. Il 90% pensa che l’ Attività IAA abbia in qualche modo contribuito al corretto svolgimento delle prestazioni. L’animale costituisce una sorta di svago per il paziente, che viene così distratto dall’ambiente circostante e si focalizza su di lui. Il pet si pone quindi come ponte tra l’operatore e il paziente, favorendo la comunicazione e agevolando lo svolgimento della seduta odontoiatrica. Per il 70% questa esperienza è risultata efficace, in quanto ha contribuito a migliorare la collaborazione del paziente in poltrona. Il 70% degli intervistati pensa che le I.A.A. svolte in Dental School possano portare, almeno in parte, benefici al paziente.Il progetto nazionale “Basta una Zampa” di Dog-Pet Therapy è partito nel 2017 prima negli ospedali e successivamente nelle scuole, donando gli incontri con i nostri amici a 4 zampe a più di 62.000 bambini raggiungendo 2 goals relativi all’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite.L’obiettivo del progetto di For a Smile Onlus ETS punta al miglioramento della qualità della vita e all’incremento del benessere dei bambini, attivando e sostenendo le loro risorse di crescita e progettualità individuale. Attraverso l’interazione sociale con un animale formato appositamente, i percorsi di Dog-Pet Therapy puntano al miglioramento dell’esperienza sotto diversi punti di vista.Ludovica Vanni, Presidente e Socio fondatore di For a Smile Onlus ETS:”I benefici della Dog-Pet Therapy sono evidenti, sia per i bambini che per le loro famiglie, che grazie alle attività proposte dai coadiutori I.A.A. possono vivere momenti di leggerezza e di stacco, permettendo allo staf medico-ospedaliero di operare in una situazione di minore tensione. L’attività con i cagnolini, infatti, regala ai bambini senso di protezione in una fase dominata dall’incertezza, distoglie l’attenzione dall’ambiente ospedaliero, rafforza la complicità, aumenta la fiducia verso gli operatori sanitari, aiuta ad elaborare un linguaggio verbale e non verbale nella comunicazione e costituisce una indiscutibile valvola di sfogo nell’attesa. È un grande onore per noi prendere parte alla ricerca proposta dalla Dental School, per dimostrare i benefici della compagnia dei cani per i pazienti. Accade sempre qualcosa di speciale quando un bambino incontra un amico a quattro zampe: lì For a Smile Onlus ETS c’è con il suo Sorriso”.For a Smile Onlus ETS nei suoi anni di attività ha collaborato, donando, con alcune tra le più rilevanti eccellenze Ospedaliere Pediatriche italiane.In collaborazione con For a Smile Onlus ETS