Su 3.700 km di autostrade designati con Blue Zone

Milano, 14 apr. (askanews) – Con l’introduzione di un sistema avanzato di assistenza alla guida di livello 2, senza mani al volante, Ford segna un’importante svolta per gli automobilisti. Il via libera all’utilizzo sulla rete autostradale in Gran Bretagna: si tratta del primo sistema di questo tipo approvato nel continente europeo.

I conducenti di 193.000 veicoli Ford e Lincoln equipaggiati con BlueCruise hanno già percorso più di 102 milioni di chilometri in Canada e negli Stati Uniti.

Ora, con il via libera alla tecnologia Ford BlueCruise da parte del Ministero dei Trasporti del Regno Unito, i conducenti dei modelli Mustang Mach-E abilitati, possono utilizzare la guida autonoma “senza mani al volante, con occhi sulla strada”, su 3.700 chilometri di autostrada in Scozia e Galles, designati come Blue Zone.

Il sistema monitora la segnaletica stradale, i limiti di velocità e le condizioni del traffico in tempo reale per controllare lo sterzo, l’accelerazione, la frenata e il posizionamento in corsia, oltre a mantenere costante la distanza di sicurezza e a fermarsi completamente in caso di ingorgo. Inoltre, telecamere a infrarossi controllano costantemente l’attenzione del conducente per verificare che abbia sempre consapevolezza delle condizioni della strada.

“Non capita tutti i giorni di poter dire di aver messo un piede nel futuro, ma il fatto che Ford BlueCruise sia diventato il primo sistema di guida autonoma di questo tipo a ricevere l’approvazione per l’utilizzo in un Paese del continente europeo, è un significativo passo in avanti per il nostro settore”, ha dichiarato Martin Sander, General Manager di Ford Model e in Europa.

I clienti britannici di Ford Mustang Mach-E MY 20235 possono attivare BlueCruise tramite abbonament6. I primi 90 giorni sono inclusi nell’acquisto del veicolo e, successivamente, è prevista una sottoscrizione mensile da 17,99 sterline.

“È un’ottima notizia che Ford ci abbia scelto per il lancio europeo della tecnologia BlueCruise e sono entusiasta di come questo Paese sia ancora una volta all’avanguardia nell’innovazione”, ha dichiarato Jesse Norman, ministro dei Trasporti del Regno Unito.

