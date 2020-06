Arriva anche una nuova versione elettrificata per Fiesta, il modello Ford più venduto in Europa. il Ford EcoBoost Hybrid offre maggiore efficienza, integrando al contempo il divertimento alla guida tipico dell’Ovale Blu con prestazioni più potenti, maggiore reattività e accelerazione. La tecnologia Mild-Hybrid da 48 volt viene introdotta insieme a nuove sofisticate tecnologie di assistenza alla guida, tra cui l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go e Speed Sign Recognition, per affrontare al meglio il traffico, urbano ed extra urbano.

“L’aggiunta della tecnologia EcoBoost Hybrid ai già molto apprezzati driving dynamics di Fiesta, significa che i clienti potranno avere maggiore potenza e aspettarsi ancora di più dalla propria automobile,

L’articolo Ford Fiesta Hybrid, Efficienza e divertimento alla guida proviene da Notiziedi.

