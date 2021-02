Ford Italia lancia una campagna di assunzioni

Ford Italia continua a investire sulle persone, lanciando una campagna di assunzioni per inserire 25 nuove risorse in due ambiti che, nonostante il periodo socialmente ed economicamente complesso determinato dalla pandemia, hanno registrato segnali positivi e sono strategici per il business dell’azienda. Il primo è il settore dei veicoli commerciali nel quale Ford continua a crescere grazie alla sua strategia chiara e alla sua unicità di brand, con un’offerta di motorizzazioni ibride sia con tecnologia Mild-Hybrid sia Plug-In Hybrid. In questo contesto, l’Ovale Blu a livello europeo e, quindi, Ford Italia localmente, si è posto l’obiettivo di creare un world class team di persone specializzate che possano prontamente e capillarmente espandere il business e supportare la rete dei FordPartner anche in vista dell’arrivo,

