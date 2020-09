Ford lancia Next Level, la docu-serie che svela la nuova Puma ST

Il marchio dell’Ovale Blu ha annunciato il lancio della docu-serie interattiva Next Level, un documentario a episodi che permetterà agli utenti di interagire con l’episodio e proteggere i segreti della nuova Puma ST, l’ultimo modello Ford Performance, impedendogli di cadere nelle mani sbagliate. La serie Next Level vede il nuovo crossover ad alte prestazioni Puma ST inseguito attraverso paesaggi reali e virtuali per le sue qualità segrete, incarnando perfettamente lo stile del brand ST, per il quale Ford ha sviluppato una reputazione invidiabile. “Puma ST rappresenta un nuovo capitolo significativo ed emozionante nella nostra storia ST – e una docu-serie interattiva è il modo perfetto per comunicare ai nostri clienti il senso di ciò che rende speciale questa vettura”,

