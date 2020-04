Ford Performance presenta Mustang Cobra Jet 1400

Non farà rumore e non consumerà una goccia di carburante, ma è progettata per tagliare il traguardo dei 400 metri in meno di 8 secondi a più di 270 km/h. Ford Performance presenta, per la prima volta, Mustang Cobra Jet, una drag racer a propulsione completamente elettrica. Alimentato a batteria, è stato sviluppato e realizzato appositamente per scaricare a terra oltre 1.400CV di potenza e più di 1.100 ft-lbs di coppia istantanea ed essere in grado di mostrare le capacità di un propulsore elettrico in uno degli ambienti di gara tra i più impegnativi in assoluto. “Ford ha sempre utilizzato il motorsport per rivelare l’innovazione”,

