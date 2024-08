ford,-rivede-piani-di-spesa-per-veicoli-elettrici:-domanda-debole

Scende da 40% a 30% spesa in conto capitale per settore elettrico

New York, 21 ago. (askanews) – La casa automobilista Ford Motor ha annuciatao che sta rivalutando i suoi piani di produzione di veicoli elettrici e in particolare ha deciso di annullare il progetto di un SUV sportivo elettrico, mentre valuta la domanda debole da parte dei consumatori.

Ford avrebbe dovuto lanciare il Suv nel 2027, ma la forte pressione dei prezzi e le richieste inferiori al previsto non consentono di continuare con il progetto. L’azienda ha anche posticipato di un anno il lancio di un nuovo pick-up elettrico, fino al 2027. Intanto, Ford ha annunciato che lancerà un nuovo furgone commerciale nel 2026 e due nuovi camion nel 2027, tra cui uno di medie dimensioni.

Il piano di produzione aggiornato non fa menzione di una berlina elettrica che Ford avrebbe dovuto produrre e, la nuova auto invece sarà ibrida. Le nuove modifiche implicano che circa il 30% della sua spesa in conto capitale nei prossimi anni sarà destinata ad auto completamente elettriche, in calo rispetto ai precedenti piani di spesa di circa il 40%. Nel premercato Ford sta guadagnando l’1,5%