Foreign companies resume and increase investments in Brazil

SAO PAULO – With the improvement in economic growth prospects and the advance of vaccination against COVID-19 in the country, multinational companies are resuming investment plans in Brazil. According to an article published in the Jornal o Estado de São Paulo, in recent months, the number of foreign companies that announce new projects for expansion, acquisitions or capital injections in the country has been growing. From January to May, direct contributions to the country grew 30%.

According to the Central Bank, the indicator of direct investments in the country (IDP) confirms the resumption of foreign investments in Brazil. In 2020, the IDP reached its lowest level in ten years. But, according to data from the Central Bank, from January to May this year, the inflow of resources from foreign companies reached US$ 22.5 billion, 30% more than in the same period in 2020. At the time, the Accumulated IDP was US$ 17.3 billion. And in 2019, it reached $26.1 billion.

Some companies have already invested in the country in recent months and have plans for short and medium term investments for the future. Portuguese power generation and distribution group EDP recently announced a plan to invest approximately $2 billion in Brazil over the next five years. EDP ​​has power generation plants in Ceará. Automaker Renault plans to invest US$ 200 million in its production line this and next year. Norwegian company Equinor, in the oil and gas sector, announced this month that it plans to invest US$ 8 billion in Brazil, along with partner companies in an oil exploration consortium, to start extraction in the Bacalhau field, in the Basin. Saints. By 2023, the company expects to invest more than US$ 15 billion in the country.

SAN PAOLO DEL BRASILE – Con il miglioramento delle prospettive di crescita dell’economia e i progressi della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, le aziende multinazionali stanno riprendendo con i loro piani di investimenti in Brasile. Stando ai dati pubblicati dal Jornal o Estado de São Paulo, negli ultimi mesi il numero di società straniere che hanno annunciato nuovi progetti di espansione e acquisizioni o iniezioni di capitale nel Paese stanno crescendo. Da gennaio a maggio, i contributi diretti sono aumentati del 30 per cento.Stando ai dati del Banco Central, l’indicatore degli investimenti diretti nel Paese (Indicador de investimentos diretos no País, Idp) conferma la ripresa delle operazioni da parte delle società straniere. Nel 2020, l’Idp aveva toccato il livello più basso degli ultimi dieci anni. Per il Banco Central, invece, nei primi cinque mesi di quest’anno l’arrivo di risorse provenienti da aziende straniere ha raggiunto i 22,5 miliardi di dollari. Un valore, questo, del 30 per cento superiore a quello dello stesso periodo dell’anno precedente, che era stato invece di 17,3 miliardi di dollari. Nel 2019 era stato di 26,1 miliardi.Alcune imprese hanno investito in Brasile già negli ultimi mesi e dispongono ora di piani per operazioni di breve e medio periodo. Il gruppo portoghese di produzione e distribuzione di energia Edp ha recentemente annunciato un programma per investire circa 3 miliardi di dollari nel Paese nei prossimi cinque anni.La Edp ha alcuni impianti di produzione nello Stato di Cearà, nel nord-est del Brasile.L’azienda automobilistica francese Renault intende investire invece 200 milioni di dollari in una sua linea di produzione nel Paese per quest’anno e il prossimo. La norvegese Equinor, del settore “oil & gas”, ha reso noto che prevede di investire otto miliardi di dollari in Brasile nell’ambito di una partnership in consorzio per l’esplorazione petrolifera, nell’ottica di avviare estrazioni nel giacimento off-shore di Bacalhau, nel bacino di Santos, circa 300 chilometri a largo della città omonima, nello Stato meridionale di San Paolo. Equinor spera di potera investire più di 15 miliardi di dollari nel Paese entro il 2023.

Com a melhora das perspectivas de crescimento da economia e o avanço da vacinação contra a COVID-19 no país, as empresas multinacionais estão retomando os planos de investimento no Brasil. De acordo com matéria publicada no Jornal o Estado de São Paulo, nos últimos meses, o número de companhias estrangeiras que anunciam novos projetos de expansão, aquisições ou aportes de capital no país vem crescendo. De janeiro a maio, os aportes diretos no País cresceram 30%.

De acordo com o Banco Central, o indicador de investimentos diretos no País (IDP) confirma a retomada dos investimentos estrangeiros no Brasil. Em 2020, o IDP atingiu seu menor nível em dez anos. Mas, de acordo com os dados do Banco Central, de janeiro a maio deste ano, a entrada de recursos de empresas estrangeiras alcançou US$ 22,5 bilhões, um valor 30% maior do que no mesmo período de 2020. Na época, o IDP acumulado foi de US$ 17,3 bilhões. E em 2019, atingiu US$ 26,1 bilhões.

Algumas empresas já investiram no país nesses últimos meses e tem planos para investimentos de curto e médio prazo para o futuro. O grupo português de distribuição e geração de energia EDP, anunciou recentemente um plano de investir aproximadamente US$ 2 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos. A EDP tem plantas de geração de energia no Ceará.

Já a montadora Renault pretende investir US$ 200 milhões em sua linha de produção neste e no próximo ano. A empresa norueguesa Equinor, do setor de óleo e gás, divulgou neste mês que planeja investir US$ 8 bilhões no Brasil, ao lado de empresas parceiras em um consórcio de exploração de petróleo, para iniciar a extração no campo de Bacalhau, na Bacia de Santos. Até 2023, a empresa espera investir mais de US$ 15 bilhões no País.

