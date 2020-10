Forestazione, Santelli a Conte “Reintegrare i fondi e stop tagli”

CATANZARO (ITALPRESS) – Annullare il taglio già disposto e trasferire alla Regione Calabria gli oltre 40 milioni di euro trattenuti dal Governo ed invece indispensabili per garantire il futuro della Forestazione calabrese. Questa la richiesta che il presidente della giunta regionale, Jole Santelli, ha formalizzato in una lettera inviata nei giorni scorsi al presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

“Il fabbisogno finanziario necessario per il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori idraulico-forestali, nonchè per tutte le attività connesse alla gestione della campagna antincendi boschivi ed alla realizzazione degli interventi per la manutenzione del patrimonio boschivo, nonchè per la mitigazione del rischio idrogeologico”,

