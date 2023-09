Foreste, Masaf: pubblicata graduatoria sviluppo Contratti Filiera

Lollobrigida: molto interessa da parte settore su finanziamento

Roma, 29 set. (askanews) – Pubblicata oggi la graduatoria di ammissibilità per lo sviluppo dei Contratti di Filiera nel settore forestale nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al Pnrr (PNC), con la quale il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste riserva 10 milioni di euro al settore forestale. Lo comunica il Masaf in una nota.

“La linea di finanziamento ha suscitato un grande interesse da parte del settore – commenta il ministro Lollobrigida – le domande presentate superano infatti la dotazione finanziaria messa a disposizione dal bando. Pertanto, proprio per continuare a sostenere il settore che ha risposto con entusiasmo, abbiamo avviato le interlocuzioni con la Commissione europea per investimenti aggiuntivi e auspichiamo che questa esigenza sia tenuta in considerazione nell’ambito della riprogrammazione del PNRR”.

Obiettivo è “favorire l’uso efficiente delle risorse forestali, potenziando l’aggregazione e l’associazionismo imprenditoriale per la creazione di progetti integrati orientati verso investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno, investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo e alla modernizzazione del settore forestale, investimenti per il trasferimento di conoscenze e per la ricerca”.

Si tratta, conclude il Masaf, di interventi strategici e coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, di conservazione della biodiversità anche attuati dalla Strategia Forestale Nazionale.