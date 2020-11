Forgione: “Insigne è uscito allo scoperto, soffre le alte aspettative dei napoletani”

Angelo Forgione, noto scrittore napoletano, ha parlato di Lorenzo Insigne attraverso il suo profilo Facebook. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Lorenzo Insigne esce allo scoperto e confessa con un po’ di imbarazzo di soffrire le alte aspettative dei napoletani, i suoi tifosi, ai quali solo ora sta dimostrando il suo spessore tecnico in termini di continuità.

Da anni sostengo che l’attaccante di Frattamaggiore, oltre a “soffrire” il peso della maglia, si è caricato anche di quello della fascia di capitano, senza avere le spalle larghe per reggere. Il suo ottimo momento coincide esattamente e non a caso, a mio modo di vedere, con il calcio al tempo del Covid, privato dei tifosi sugli spalti. Lorenzo, allo stadio San Paolo, il suo stadio, paga il non poter sbagliare quanto gli altri, paga l’essere nemo propheta in patria, e lo patisce, spesso incaponendosi più del dovuto proprio quando sente i mugugni dei tifosi e talvolta mandando a quel paese l’intero stadio. A spalti vuoti, invece, la mente è sgombra e allora prova a fare giocate senza il timore di sbagliarle”. Clicca qui per leggere l’intervento completo.

