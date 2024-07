forlini-(unaitalia):-tavolo-di-filiera-passo-strategico-per-settore-avicolo

Ci impegneremo a definire priorità e migliorare prospettive imprese

Milano, 16 lug. (askanews) – “L’istituzione di un tavolo di filiera per il settore avicolo è un passo strategico per costruire soluzioni e percorsi per il futuro di un comparto di eccellenza della zootecnia italiana come quello che rappresentiamo: ringraziamo il sottosegretario La Pietra per aver voluto dar impulso all’iniziativa e apprezziamo la volontà di un sempre maggiore coordinamento anche con il ministero della Salute che sarà parte del tavolo”. Antonio Forlini, presidente di Unaitalia, associazione di rappresentanza del settore avicolo, commenta così l’intenzione di voler formalmente istituire un tavolo per la filiera avicola emersa in occasione della riunione di lunedì al ministero dell’Agricoltura, presieduta dal sottosegretario Patrizio La Pietra.

“Lavoreremo con impegno per definire le priorità e contribuire a migliorare le prospettive delle imprese e di tutti gli operatori della filiera – ha proseguito Forlini – che ogni giorno lavorano per far arrivare sulle tavole degli italiani prodotti di qualità, di alto valore proteico ed essenziali per una dieta equilibrata e accessibile a tutti”.