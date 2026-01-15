giovedì, 15 Gennaio , 26

Formaggi di bufala, vendite in crescita: +8% in valore e volumi
Formaggi di bufala, vendite in crescita: +8% in valore e volumi

Formaggi di bufala, vendite in crescita: +8% in valore e volumi

Formaggi di bufala, vendite in crescita: +8% in valore e volumi
Redazione-web
Di Redazione-web

Fattorie Garofalo a Marca Bologna con i nuovi dati NielsenIQ

Bologna, 15 gen. (askanews) – Una regina bianca conquista gli scaffali italiani. E’ la mozzarella di bufala, e i numeri parlano chiaro: più 7,7% in volume, più 8,1% in valore nell’ultimo anno. Sono i dati NielsenIQ elaborati per Fattorie Garofalo. Mentre il comparto caseario tradizionale cresce a passo lento, la bufala corre. A raccontare questo boom è il gruppo campano, presente a Marca alla fiera di Bologna.”Nel canale retail, sia hard discount che iper plus super, la crescita dei formaggi di bufala è importante – spiega Alfio Schiatti, Chief Commercial Officer Fattorie Garofalo -. I dati del mercato classico del formaggio tendenzialmente sono stabili, mentre l’area della bufala cresce dall’8 al 20%. Quindi il consumatore sta facendo una scelta importante davanti al lineare”. Una scelta che premia la qualità. E dietro ogni forma di mozzarella c’è una filiera che parte dal benessere animale. “Per fare un latte di qualità – ricorda Raffaele Garofalo, Ceo Chief Executive Officer Fattorie Garofalo – ci sono vari aspetti: l’alimentazione prima di tutto, ma c’è anche il benessere degli animali. Perché sicuramente un animale sano, un animale felice produce un latte buono.”Dodicimilasettecento bufale, quaranta milioni di litri di latte lavorati ogni anno. E una sfida: portare l’eccellenza italiana sempre più lontano. “Noi gestiamo una filiera integrata e circolare – dice Schiatti -. Dal latte immediatamente viene lavorato il prodotto, riusciamo a garantire il giorno dopo il prodotto su tutti i lineari italiani. Garantiamo una freschezza e una qualità altissima”.Ma la bufala non è solo mozzarella – che di suo ha rafforzato il posizionamento premium del segmento -. La Burrata vola a più 18%, la ricotta a più 11%. E all’orizzonte, una nuova protagonista: la stracciatella, pronta a conquistare il 20% del mercato. “In futuro – secondo Garofalo – prevediamo un allargamento della gamma di prodotti che vogliamo offrire ai consumatori. Il latte di bufala è un latte molto particolare, ricco di proteine, con un lattosio particolare. Per il futuro speriamo di presentare delle novità sul mercato”.Centocinquemila tonnellate di formaggi di bufala vendute nel mondo solo nel primo semestre del 2025. La bufala campana Dop non è più solo un simbolo del Made in Italy: è un’ambasciatrice globale. E questa, è solo l’ultima tappa di un viaggio che profuma di latte fresco.

