formazione,-microgame-protagonista-alla-summer-school-unisannio

(Adnkronos) – Far conoscere i corsi di studi in Economia e Statistica e analizzarne gli sbocchi professionali. Con questo intento nasce la Summer School in Economia e Statistica dell’Università degli Studi del Sannio alla quale quest’anno prenderà parte anche Microgame impegnata da tempo nel promuovere gli studi STEM soprattutto tra le giovani donne per abbattere il gendergap.

Martedì 16 luglio, nell’ambito del modulo Data Science e Big Data, si terrà presso il polo didattico di via dei Mulini a Benevento, un approfondimento sul tema “Data Science, come creare valore dai dati”. A questo incontro, cui saranno invitati a partecipare tutti gli studenti interessati ai corsi di laurea in Economia e Statistica, prenderanno parte i professori di Unisannio Antonio Lucadamo, Paola Mancini e Simona Pacillo e con loro anche Marilisa Errico, Data Analyst Senior, CRM & BI specialist di Microgame spa.

Obiettivo del modulo è quello di esplorare il mondo della Data Science e dei Big Data attraverso esempi pratici di utilizzo in aula e sperimentazioni in un’azienda, qual è Microgame, innovativa ed in forte sviluppo, leader nel settore del gaming online, e che utilizza sistemi statistici per l’analisi dei dati e la costruzione di sofisticati modelli di Business Intelligence. A completare la collaborazione con Unisannio nell’ambito della Summer School anche una visita da parte dei futuri studenti Unisannio presso la sede beneventana di Microgame in programma venerdì 19 luglio.