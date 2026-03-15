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Formula 1, Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell: la classifica piloti
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Formula 1, Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell: la classifica piloti

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Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Formula 1 in Cina, oggi domenica 15 marzo, davanti al compagno di squadra della Mercedes George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Il pilota italiano, 19 anni, si porta al secondo posto nella classifica piloti del Mondiale (47 punti) dietro a Russell (51 punti). In testa alla classifica costruttori c’è ovviamente la Mercedes, che sta dominando in questo avvio di stagione. 

Ecco la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Shanghai:  

1. George Russell (Mercedes) – 51 punti 

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 punti
 

3. Charles Leclerc (Ferrari) – 34 punti
 

4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 punti
 

5. Oliver Bearman (Haas) – 17 punti 

6. Lando Norris (McLaren) – 15 punti 

7. Pierre Gasly (Alpine) – 9 punti 

8. Liam Lawson (Racing Bulls) – 8 punti 

9. Max Verstappen (Red Bull) – 8 punti 

10. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 punti 

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 punti 

12. Oscar Piastri (McLaren) – 3 punti 

13. Gabriel Bortoleto (Haas) – 2 punti 

14. Carlos Sainz (Williams) – 2 punti 

15. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto 

16. Esteban Ocon (Haas) – 0 punti 

17. Alex Albon (Williams) – 0 punti 

18. Sergio Perez (Cadillac) – 0 punti 

19. Nico Hulkenberg (Audi) – 0 punti 

20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 punti 

21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punti 

22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 punti 

Ecco la classifica costruttori del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Cina:  

1. Mercedes – 98 punti 

2. Ferrari – 67 punti
 

3. McLaren – 18 punti 

4. Haas – 17 punti 

5. Red Bull – 12 punti 

6. Racing Bulls – 12 punti 

7. Alpine – 10 punti 

8. Audi – 2 punti 

9. Williams – 2 punti 

10. Cadillac – 0 punti 

11. Aston Martin – 0 punti 

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