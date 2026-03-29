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Formula 1, gioia Ferrari per podio Gp Giappone: team radio (colorito) a Leclerc
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, gioia Ferrari per podio Gp Giappone: team radio (colorito) a Leclerc

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Festa Ferrari a Suzuka. Oggi, domenica 29 marzo, la Rossa può celebrare il terzo posto di Charles Leclerc nel Gran Premio del Giappone, conquistato al termine di una lotta all’ultima curva con la Mercedes di George Russell. Il pilota monegasco ha quindi completato il podio del terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 dietro Antonelli, vincitore e nuovo leader della classifica Piloti, e Piastri. 

Proprio la lotta con Russell ha animato gli ultimi giri del Gran Premio, con Leclerc che è riuscito a tenere la posizione al termine di uno scontro durissimo. Ad accendere gli animi nel box Ferrari è stato in particolare quanto accaduto nel giro 51, quando ne mancavano solo quattro al traguardo: Russell attacca e passa, Leclerc reagisce e controsorpassa al termine del rettilineo, riprendendosi, contro ogni pronostico, il terzo posto. 

 

La gioia del muretto Ferrari esplode anche nelle cuffie di Leclerc: “Hai due palle d’acciaio!”, urlando gli ingegneri di pista al monegasco, che non risponde, concentrato per portare a casa il podio, e alla fine sorride. 

 

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