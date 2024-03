Formula 1, il 9 marzo Gran Premio Arabia nella città dei coralli

La seconda città saudita tra cultura, tradizioni e relax sul mare

Milano, 26 feb. (askanews) – Si svolgerà dal 7 al 9 marzo a Jeddah, la seconda città più importante dell’Arabia Saudita, il Gran Premio d’Arabia, che si correrà lungo la Corniche, il lungomare urbano e il circuito più veloce al mondo. Per l’antica città è una nuova occasione per proporre la sua apertura turistica al mondo, dopo l’istituzione nel 2020 della Saudi Tourism Authority, incaricata di promuovere l’Arabia Saudita come destinazione turistica su scala globale attraverso programmi, iniziative speciali e supporto continuo al business.

Geddah attrae per la sua storia antica e per il ruolo che ha sempre svolto nella cultura e nel commercio della nazione e oggi per il calendario di eventi organizzati a margine del Gran Premio. Situata sulle rive del Mar Rosso, è una città in continuo cambiamento, con grattacieli moderni e monumenti storici antichi. Tra le principali attrazioni, la spiaggia di Obhur e le limpide acque delle barriere coralline. Il Waterfront di Jeddah, un’ampia area ricreativa lungo la costa che ospita dei dintorni, caffè, parchi e spazi verdi. E i luoghi di svago vicini, come il parco tematico Al Shallal e l’acquario Faqih.

La North Corniche di Jeddah, una lunga striscia costiera con una splendida vista sul Mar Rosso, è un’altra zona molto amata dai locali e dalle famiglie: la Floating Mosque, una delle moschee più iconiche di Jeddah, è costruita sul mare. Quando il sole cale è il momento più indicato per entrare nel vivace Souq Al-Alawi, uno dei più antichi e affascinanti mercati di Jeddah. Con le sue strette vie piene di negozi che vendono di tutto, dai tessuti alle spezie, ci si immerge nella vita quotidiana della città.

Il quartiere Al-Balad, il cuore storico di Jeddah, inserito nell’elenco dei siti dell’UNESCO della nazione, è un tuffo nel passato, ma rappresenta anche il presente e il futuro della città, con il vasto programma di restauro che coinvolge l’intera area. L’ingresso al quartiere antico è indicato dall’antica Porta Al-Makkah: Passeggiando per i suoi vicoli stretti, adornati da antichi edifici in pietra di corallo, balconi in legno decorati e finestre Al-Roshan, che sono un elemento distintivo dell’architettura tradizionale saudita. Qui è possibile visitare luoghi storici come la Casa Al-Naseef per immergersi nell’atmosfera di un’era passata. O trascorrere la serata accompagnati dai gruppi folk Hijazi e dalla musica tradizionale dal vivo.

L’offerta gastronomica di Jeddah è ampia e spazia da ristoranti di alto livello, cucina locale e soprattutto pesce fresco. Il porto ha svolto un ruolo importante nella formazione e nello sviluppo di Jeddah per secoli. La sua posizione ha aiutato la città a crescere come centro commerciale mondiale e punto di riferimento per i pellegrini che arrivano alle città sante di Makkah e Medina. All’alba, prende vita il Mercato del Pesce, che viene pulito, preparato e cucinato poche ore dopo la cattura.

Sono disponibili voli settimanali diretti tra gli aeroporti di Roma e Milano per Jeddah ogni settimana. Ad oggi, è necessario un visto per accedere all’Arabia Saudita dall’Italia. Si può richiedere direttamente online con anticipo oppure una volta arrivati all’aeroporto.