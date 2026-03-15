domenica, 15 Marzo , 26
HomeAttualitàFormula 1, in Cina trionfa Antonelli vent’anni dopo Fisichella
formula-1,-in-cina-trionfa-antonelli-vent’anni-dopo-fisichella
Formula 1, in Cina trionfa Antonelli vent’anni dopo Fisichella
Attualità

Formula 1, in Cina trionfa Antonelli vent’anni dopo Fisichella

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 15 mar. (askanews) – Giornata storica per il motorsport italiano: Andrea Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Cina, ottenendo la sua prima vittoria in Formula 1 e riportando l’Italia sul gradino più alto del podio dopo vent’anni. L’ultimo successo di un pilota italiano risaliva infatti al 2006 con Giancarlo Fisichella nel Gran Premio della Malesia.

Sul circuito di Shanghai International Circuit, il 19enne talento della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ha dominato una gara complessa e ricca di episodi, gestendo con grande maturità la pressione e un finale caratterizzato da doppiaggi e battaglie alle sue spalle.

Alle sue spalle ha chiuso il compagno di squadra George Russell, mentre il primo podio con la Ferrari è arrivato per Lewis Hamilton, terzo dopo un lungo duello interno con l’altra rossa di Charles Leclerc.

Previous article
Guerra in Iran, i pasdaran: “Daremo la caccia a Netanyahu e lo uccideremo”. Trump: “Presto per un accordo. Le sanzioni sul petrolio russo? Torneranno”
Next article
“Harrykuminciamu”: degustazione solidale il 28 marzo a Catania

POST RECENTI

Attualità

Il 20 e 21 marzo a Portorose il “Festival della Malvasia istriana”

Milano, 15 mar. (askanews) – Portorose, in Slovenia, ospiterà il 20 e 21 marzo la 28esima edizione del "Festival della Malvasia istriana", appuntamento dedicato a...
Attualità

TonyPitony svela il calendario completo del tour estivo

Milano, 15 mar. (askanews) – TonyPitony svela il calendario completo del tour estivo: oltre 30 date e 130mila bigliettony già venduti nei principali festival italiani,...
Attualità

Julius Meinl lancia la seconda edizione della Barista cup: 17 Paesi in gara

Milano, 15 mar. (askanews) – Julius Meinl lancia la seconda edizione della Barista cup, il concorso internazionale dedicato ai baristi che ogni giorno servono il...
Attualità

“Harrykuminciamu”: degustazione solidale il 28 marzo a Catania

Milano, 15 mar. (askanews) – Si terrà sabato 28 marzo a Catania, al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, "Harrykuminciamu", la degustazione solidale promossa...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.