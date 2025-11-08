sabato, 8 Novembre , 25

Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le stelle, l'annuncio di Milly Carlucci

Formula 1, Norris in pole in Brasile. Secondo Antonelli e terzo Leclerc

Formula 1, Norris in pole in Brasile. Secondo Antonelli e terzo Leclerc

Lando Norris dopo aver vinto la gara Sprint ha conquistato la pole position del Gp del Brasile di F1. Il pilota della McLaren chiude in 1.09.511 ad Interlagos davanti a un super Kimi Antonelli, secondo, e alla Ferrari di Charles Leclerc.  

Clamorosa l’eliminazione nel Q2 di Lewis Hamilton, che partirà 13° e male anche Max Verstappen, fuori in Q1 che scatterà 16°.  

In quarta posizione scatterà l’altra McLaren di Oscar Piastri seguito da Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly e Hulkenberg decimo. Solo 11esimo Alonso e Penultimo Tsunoda, mentre non è partito Bortoleto. La gara sarà domenica 9 novembre alle 18. 

 

1. Lando Norris (McLaren) 

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 

3. Charles Leclerc (Ferrari) 

4. Oscar Piastri (McLaren) 

5. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

6. George Russell (Mercedes) 

7. Liam Lawson (Racing Bulls) 

8. Oliver Bearman (Haas) 

9. Pierre Gasly (Alpine) 

10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 

11. Fernando Alonso (Aston Martin) 

12. Alex Albon (Williams) 

13. Lewis Hamilton (Ferrari) 

14. Lance Stroll (Aston Martin) 

15. Carlos Sainz (Williams) 

16. Max Verstappen (Red Bull) 

17. Esteban Ocon (Haas) 

18. Franco Colapinto (Alpine) 

19. Yuki Tsunoda (Red Bull) 

20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 

 

