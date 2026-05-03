domenica, 3 Maggio , 26

Roma, scontro auto-moto sul Gra: due feriti

(Adnkronos) - Un incidente si è verificato oggi...

Juventus-Hellas Verona, Gagliardini travolge David: fallo era da rosso?

(Adnkronos) - Proteste in Juventus-Hellas Verona. Oggi, domenica...

Attacco hacker a Sistemi Informativi (Ibm), servizi interessati sono stati ripristinati

(Adnkronos) - Attacco hacker a Sistemi Informativi, la...

Zverev e la ‘supplica’ a Sinner: “Prenditi una pausa al Roland Garros”

(Adnkronos) - Alexander Zverev 'invita' Jannik Sinner a...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOFormula 1, oggi Gp di Miami - Diretta
formula-1,-oggi-gp-di-miami-–-diretta
Formula 1, oggi Gp di Miami – Diretta
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, oggi Gp di Miami – Diretta

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, è il giorno del Gp di Miami – in diretta tv e streaming. Si riparte dal dominio delle McLaren nella gara sprint di ieri, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri. In pole position scatterà ancora una volta l’attuale leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli (è la terza consecutiva), che ha chiuso le qualifiche di ieri davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc con il miglior tempo (1’27″798).  

 

Il Mondiale di Formula 1 tornerà in pista domenica 24 maggio con il Gran Premio del Canada. 

 

Previous article
Sinner vince a Madrid e allunga al numero 1: come cambia ranking e quanto ha guadagnato
Next article
Omicidio Bongiorni a Massa, indagato per rissa anche il cognato della vittima

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, scontro auto-moto sul Gra: due feriti

(Adnkronos) - Un incidente si è verificato oggi domenica 3 maggio sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza del km 54,900 in carreggiata interna....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Juventus-Hellas Verona, Gagliardini travolge David: fallo era da rosso?

(Adnkronos) - Proteste in Juventus-Hellas Verona. Oggi, domenica 3 maggio, i bianconeri hanno ospitato i gialloblù, già retrocessi, all'Allianz Stadium nella 35esima giornata di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Attacco hacker a Sistemi Informativi (Ibm), servizi interessati sono stati ripristinati

(Adnkronos) - Attacco hacker a Sistemi Informativi, la società controllata da Ibm attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni It e che gestisce l'infrastruttura...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Zverev e la ‘supplica’ a Sinner: “Prenditi una pausa al Roland Garros”

(Adnkronos) - Alexander Zverev 'invita' Jannik Sinner a saltare il Roland Garros. Oggi, domenica 3 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco nella...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.