lunedì, 25 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOFormula 1, oggi il Gp del Canada: orario, griglia di partenza e...
formula-1,-oggi-il-gp-del-canada:-orario,-griglia-di-partenza-e-dove-vederlo-in-tv-e-streaming
Formula 1, oggi il Gp del Canada: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, oggi il Gp del Canada: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming

Redazione-web
By Redazione-web

-

11
0

(Adnkronos) –
Oggi, domenica 24 maggio, torna la Formula 1 con il Gp del Canada. Il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri (con tanto di polemiche con il compagno di squadra Antonelli per un contatto al limite). In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes, davanti a Lando Norris e all’italiano Andrea Kimi Antonelli. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio in tv e streaming. 

La gara sprint di ieri è stata caratterizzata dal duello iniziale tra le due Mercedes di Russell e Antonelli, scattate dalla prima fila. Nel sesto dei 23 giri in programma, l’italiano ha cercato l’attacco: contatto con il britannico e lamentele di Kimi, costretto ad allargare la traiettoria sull’erba e convinto di essere stato danneggiato dalla condotta scorretta del compagno-rivale. 

“Pensa a guidare per favore, non a lamentarti via radio”, la replica del team principal Toto Wolff. Antonelli, protagonista di un’ulteriore escursione sull’erba nel corso della gara, ha ceduto la seconda posizione a Norris e si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Nel finale, delusione per Hamilton: l’inglese è scivolato dal quarto al sesto posto. 

Ecco la griglia di partenza del Gp di Montreal di oggi, domenica 24 maggio: 

1. George Russell (Mercedes) 

2. Kimi Antonelli (Mercedes)
 

3. Lando Norris (McLaren) 

4. Oscar Piastri (McLaren) 

5. Lewis Hamilton (Ferrari)
 

6. Max Verstappen (Red Bull) 

7. Isack Hadjar (Red Bull) 

8. Charles Leclerc (Ferrari)
 

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

10. Franco Colapinto (Alpine) 

11. Nico Hulkenberg (Audi) 

12. Liam Lawson (Racing Bulls) 

13. Gabriel Bortoleto (Audi) 

14. Pierre Gasly (Alpine) 

15. Carlos Sainz (Williams) 

16. Oliver Bearman (Haas) 

17. Esteban Ocon (Haas) 

18. Alexander Albon (Williams) 

19. Fernando Alonso (Aston Martin) 

20. Sergio Perez (Cadillac) 

21. Lance Stroll (Aston Martin) 

22. Valtteri Bottas (Cadillac) 

Il Gp di Montreal verrà trasmesso oggi, domenica 24 maggio, in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e Now. Gli appuntamenti del Gran Premio del Canada saranno visibili anche su TV8, con la gara (partenza alle 22 ora italiana) in chiaro, ma in differita (alle ore 23:30). 

Previous article
Serie A, oggi Milan-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla
Next article
Gea, problemi di… stomaco al Roland Garros: “Non riesco più a muovermi”. Cos’è successo

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Corsa Champions: tutte le combinazioni per Milan, Roma, Como e Juve. Cosa cambia con la classifica avulsa

(Adnkronos) - A novanta minuti dalla conclusione della Serie A, la corsa alla Champions League è ancora tutta da decidere: oggi, domenica 24 maggio,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roland Garros, Kostyuk in lacrime: “Caduto un missile vicino a casa dei miei genitori, questa vittoria è per l’Ucraina”

(Adnkronos) - Marta Kostyuk debutta con un successo al Roland Garros oggi, domenica 24 maggio, e dedica un pensiero all'Ucraina, al suo popolo e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie B, oggi finale playoff Catanzaro-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna la Serie B con la finale d'andata dei playoff Catanzaro-Monza oggi, domenica 24 maggio. I calabresi hanno eliminato il Palermo in semifinale,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gea, problemi di… stomaco al Roland Garros: “Non riesco più a muovermi”. Cos’è successo

(Adnkronos) - Il sogno di giocare il Roland Garros ha presto 'regalato' un momento complicato ad Arthur Gea. Il tennista francese, impegnato (oggi, domenica...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.