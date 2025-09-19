formula-1,-oggi-prove-libere-del-gp-azerbaigian:-orari-e-dove-vederle-in-tv

venerdì, 19 Settembre , 25

DALL'ITALIA E DAL MONDOFormula 1, oggi prove libere del Gp Azerbaigian: orari e dove vederle in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito cittadino di Baku, uno dei più iconici del calendario, dove oggi, venerdì 19 settembre, andranno in scena le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian, con la gara in programma domenica 21. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton vanno a caccia delle McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e Lando Norris. 

 

Le prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian andranno in scena oggi, venerdì 19 settembre. La prima sessione è in programma in mattinata alle ore 11.30, mentre la seconda ci sarà il pomeriggio alle 15. Per la terza e ultima sessione invece bisognerà attendere la mattina di domani, alle 10.30. 

 

Le prove libere del Gp dell’Azerbaigian, come tutti gli appuntamenti del Mondiale di Formula 1, saranno trasmesse in diretta televisiva, e in esclusiva, sui canali SkySport, oltre che in streaming sull’app SkyGo e su NOW.  

 

