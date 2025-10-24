venerdì, 24 Ottobre , 25

Ucraina, battuta d’arresto Ue. Von der Leyen: “Su prestito deciso cosa, non come”

(Adnkronos) - Alla fine, la montagna ha partorito...

Sinner-Bublik: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a...

Berrettini-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Matteo Berrettini di nuovo in campo...

Milan-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Milan torna protagonista in Serie...
formula-1,-oggi-prove-libere-in-messico:-orari-e-dove-vederle-in-tv
Formula 1, oggi prove libere in Messico: orari e dove vederle in tv

Formula 1, oggi prove libere in Messico: orari e dove vederle in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOFormula 1, oggi prove libere in Messico: orari e dove vederle in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale si sposta in Messico, dove oggi, venerdì 24 ottobre, sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez andrà in scena le prime due sessioni di prove libere del Gp del Messico. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti, con la sua Red Bull a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti sulla McLaren di Oscar Piastri, capolista, e di Lando Norris, rispettivamente quinto e secondo ad Austin. Il podio è stato infatti chiuso dalla Ferrari di Charles Leclerc, terzo al traguardo e seguito dal compagno di scuderia Lewis Hamilton. 

 

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, alle 20.30 ora italiana, mentre la seconda è fissata alle 24. Per la terza sessione bisognerà invece aspettare domani, sabato 25 ottobre, quando i piloti scenderanno in pista alle 19.30. 

 

Le prove libere del Gran Premio del Messico di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e visibili anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.