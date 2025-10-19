domenica, 19 Ottobre , 25

Formula 1, oggi si corre ad Austin: orario, griglia di partenza e dove vedere Gp Americhe
(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito di Austin, dove oggi, domenica 19 ottobre andrà in scena il Gran Premio delle Americhe, in diretta tv e streaming. Si riparte dal successo di Max Verstappen nella gara sprint, che ha in parte riaperto la corsa al titolo, visto il passaggio a vuoto delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere Gp di Austin in diretta e streaming.  

 

Ecco la griglia di partenza del Gp di Austin di oggi, domenica 19 ottobre: 

1) Max Verstappen – Red Bull
 

2) Lando Norris – McLaren 

3) Charles Leclerc – Ferrari
 

4) George Russell – Mercedes 

5) Lewis Hamilton – Ferrari
 

6) Oscar Piastri – McLaren 

7) Kimi Antonelli – Mercedes 

8) Oliver Bearman – Haas 

9) Carlos Sainz – Williams 

10) Fernando Alonso – Aston Martin 

11) Nico Hulkenberg – Stake F1 Team Kick Sauber 

12) Liam Lawson – Racing Bulls 

13) Yuki Tsunoda – Red Bull 

14) Pierre Gasly – Alpine 

15) Franco Colapinto – Alpine 

16) Gabriel Bortoleto – Stake F1 Team Kick Sauber 

17) Esteban Ocon – Haas 

18) Alexander Albon – Williams 

19) Isaak Hadjar – Racing Bulls 

20) Lance Stroll – Aston Martin (5 posizioni di penalità) 

Il Gp di Austin inizierà alle 21 ora italiana e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. La gara di oggi sarà visibile anche in differita su Tv8 (alle 22.30). 

