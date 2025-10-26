domenica, 26 Ottobre , 25

Unifil: “Attacco Idf su caschi blu in Libano, nessun ferito”

(Adnkronos) - Le forze di difesa israeliane ''con...

Gb, il principe Andrea potrebbe dover affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta

(Adnkronos) - Il principe Andrea potrebbe affrontare un...

Fiorentina-Bologna 2-2, viola di rigore: Kean rimonta rossoblù nel recupero

(Adnkronos) - La Fiorentina si salva nel recupero...

Il Real batte il Barcellona nel Clasico. E Alcaraz… azzecca il pronostico

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz 'profeta'... per il Real...
Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico – Diretta

Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico – Diretta

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico – in diretta tv e streaming – sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez. Si ripartirà dalla pole position di Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo in 1’15”586 davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 

 

Prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 fissato per il 9 novembre, quando andrà in scena il Gran Premio del Brasile. 

 

