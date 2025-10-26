domenica, 26 Ottobre , 25

Formula 1, ordine d'arrivo Gp Messico e classifica Piloti

Formula 1, ordine d’arrivo Gp Messico e classifica Piloti

Lando Norris ha vinto il Gran Premio del Messico. Oggi, domenica 26 ottobre, il pilota inglese ha dominato la gara sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta la Haas di Bearman, quinto Piastri, sorpassato in testa alla classifica Piloti proprio da Norris, ora a +1 sul compagno di scuderia, poi le Mercedes di Antonelli e Russell. Ottavo Lewis Hamilton. Nono Ocon, chiude la top ten Bortoleto. L’ordine d’arrivo del Gp del Messico e la classifica del Mondiale Piloti.
 

 

L’ordine d’arrivo del Gran Premio del Messico: 

1. Lando Norris (McLaren) 

2. Charles Leclerc (Ferrari) 

3. Max Verstappen (Red Bull) 

4. Oliver Bearman (Haas) 

5. Oscar Piastri (McLaren) 

6. Kimi Antonelli (Mercedes) 

7. George Russell (Mercedes) 

8. Lewis Hamilton (Ferrari) 

9. Esteban Ocon (Haas) 

10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 

11. Yuki Tsunoda (Red Bull) 

12. Alexander Albon (Williams) 

13. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

14. Lance Stroll (Aston Martin) 

15. Pierre Gasly (Alpine) 

16. Franco Colapinto (Alpine) 

 

La classifica Piloti dopo il Gran Premio del Messico: 

1. Lando Norris (McLaren) – 357 punti 

2. Oscar Piastri (McLaren) – 356 punti 

3. Max Verstappen (Red Bull) – 321 punti 

4. George Russell (Mercedes) -258 punti 

5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210 punti 

6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 punti 

7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 punti  

8. Alex Albon (Williams) – 73 punti 

9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 41 punti 

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti 

11. Carlos Sainz (Williams) – 38 punti 

12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 punti 

13. Oliver Bearman (Haas) – 32 punti 

14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti 

15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 punti 

16. Esteban Ocon (Haas) – 30 punti 

17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 punti 

18. Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti 

19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti 

20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti 

 

