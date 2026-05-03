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Formula 1, ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale
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Formula 1, ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale

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(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, ha chiuso la gara al primo posto davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Antonelli resta così primo nella classifica Piloti dopo quattro gare. Ecco ordine d’arrivo del Gp di Miami e le classifiche del Mondiale piloti e costruttori. 

 

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 

2. Lando Norris (McLaren) +3 ”264 

3. Oscar Piastri (McLaren) + 27”092 

4. George Russell (Mercedes) + 43”051 

5. Max Verstappen (Red Bull) + 43”949 

6. Charles Leclerc (Ferrari) + 44”245 

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +53”753 

8. Franco Colapinto (Alpine) + 1’01”871 

9. Carlos Sainz (Williams) + 1’22”072 

10. Alexander Albon (Williams) + 1’30”972 

11. Oliver Bearman (Haas) + 1 giro 

12. Gabriel Bortoleto (Audi) + 1 giro 

13. Esteban Ocon (Haas) + 1 giro 

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) + 1 giro 

15. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1 giro 

16. Sergio Perez (Cadillac) + 1 giro 

17. Lance Stroll (Aston Martin) + 1 giro 

18. Valtteri Bottas (Cadillac) + 2 giri. 

 

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 100 punti 

2. George Russell (Mercedes) 80 

3. Charles Leclerc (Ferrari) 63 

4. Lando Norris (McLaren) 51 

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 49 

6. Oscar Piastri (McLaren) 43 

7. Max Verstappen (Red Bull) 26 

8. Oliver Bearman (Haas) 17 

9. Pierre Gasly (Alpine) 16 

10. Liam Lawson (RB) 10 

11. Franco Colapinto (Alpine) 5 

12. Arvid Lindblad (RB) 4 

13. Isack Hadjar (Red Bull) 4 

14. Carlos Sainz (Williams) 4 

15. Gabriel Bortoleto (Audi) 2 

16. Esteban Ocon (Haas) 1 

17. Alex Albon (Williams) 1. 

 

1. Mercedes 180 punti; 

2. Ferrari 112 

3. McLaren 94 

4. Red Bull 30 

5. Alpine 21 

6. Haas 18 

7. RB 14 

8. Williams 5 

9. Ausi 2. 

 

 

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