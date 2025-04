formula-1,-prove-libere-in-arabia-saudita:-orari-e-dove-vederle-in-tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Dopo il Bahrain, la Ferrari vola in Arabia Saudita, dove oggi, venerdì 18 aprile, si terranno le prime due sessioni di prove libere del Gp di Gedda. Obiettivo di Charles Leclerc e Lewis Hamilton trovare finalmente un podio fin qui solamente sfiorato, con un solo trionfo nella Sprint in Cina targato Hamilton, e riscattare le prestazioni altalenanti dei primi quattro Gran Premi della stagione, che hanno visto il dominio pressoché assoluto della McLaren, insidiato soltanto dal talento di Max Verstappen.

Il weekend dell’Arabia Saudita si aprirà con le due sessioni di prove libere, in programma per oggi, venerdì 18 aprile. La prima sarà alle 15.30, mentre la seconda alle 19.Per la terza bisognerà invece aspettare domani, sabato 19, poco prima delle qualifiche. Il Gran Premio in scena invece domenica 20 aprile alle 19. Ecco il programma per oggi:

Venerdì 18 aprile



Ore 15.30: Prove Libere 1

Ore 19: Prove Libere 2

Tutto il weekend del Gp dell’Arabia Saudita, così come l’intero Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.